Сравните числа 10 и 12, 14 и 11
Математика
Сравните числа 10 и 12, 14 и 11
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10 меньше 12, 14 больше 11
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