Прога на паскале. Ввести элемент, ввести массив. Если в массиве присудствует этот ??лемент, то ничего не делаем. Если его нет, то нужно вставить его в середину массива (если массив не четный, то по любую сторону от элемента, на...

Информатика

Прога на паскале. Ввести элемент, ввести массив. Если в массиве присудствует этот ??лемент, то ничего не делаем. Если его нет, то нужно вставить его в середину массива (если массив не четный, то по любую сторону от элемента, находящегося в его середине) помогите пожалуйста)))

Автор: Гость