Мономах в истории России (150 слов)

Гость: Гость:

Владимир Мономах, (1053—1125) князь смоленский с 1067, переяславский с 1097, великий князь киевский c 1113. Прозвание Мономах получил по имени деда жены — византийского императора Константина Мономаха. В 1067 получил в удел Смоленск. В 1078 занял стол в Чернигове, но из-за противодействия Сятославичей вынужден был его оставить в 1078, и ушёл княжить в Переяславль. После смерти отца — Всеволода Ярославича, В. М. имел возможность занять киевский престол, но уступил его старшему из кн. — Святополку. В 1097 и 1110 стал одним из инициаторов княжеских съездов («снемов» ) в Любече и Витичеве, на к-рых были предприняты попытки урегулировать вопросы престолонаследия и прекратить княжеские усобицы. В 1103 и 1111 организовал крупные походы против половцев и нанёс им ряд тяжёлых поражений, после к-рых надолго прекратились половецкие набеги на Русь. В 1113, во время киевского народного восстания, В. М. был призван на княжение в Киев местными боярами. Издал ряд указов облегчивших положение закупов и ограничивших ростовщичество (т. н. «Устав Владимира Всеволодовича») . На нек. время В. М. удалось объединить рус. княжества под властью Киева. Однако, незадолго до смерти он вновь разделил свои владения между сыновьями на уделы. В. М. вошёл в историю, как один из самых образованных людей своего времени и талантливый писатель — автор «Поучения» , адресованного своим детям и послания к черниговскому кн. ольге