Напишите текст употребляя порядковые и количественные числительные на тему важн??е даты в жизни моей семии

Гость: Гость:

Например: Меня зовут Петя.Я родился третьего марта две тысячи первого года.Сейчас мне четырнадцать лет.В нашей семье мы отмечаем сразу два дня рождения подряд.Первое-это мое,а второе моего деда.Дед родился четвертого марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года.Наша семья любит семейные праздники.Я в семье один,но мне хотелось бы иметь младшего брата,тогда мы играли бы вдвоем.Но у меня есть попугай мы купили его недавно,но для него это праздник.В нашем доме он появился пятого февраля.Его зовут Чика-Чика мой лучший друг,поэтому это важная дата и для меня.