15х(в квадрате)-(5х+2)(3х-4)=1 Помогите срочно!
Алгебра
15х(в квадрате)-(5х+2)(3х-4)=1 Помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15x²-(15x²-20x+6x-8)=1; -14x+8=1; -14x=-7; x=-7/-14=0.5.
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