В окрестностях деревни экологическим фактором, связанным с деятельностью челове??а, можно считать: a. длину светового дня; b. освещение; c. длину светового дня, уровень грунтовых вод. d. численность домовых воробьев;
Биология
В окрестностях деревни экологическим фактором, связанным с деятельностью челове??а, можно считать: a. длину светового дня; b. освещение; c. длину светового дня, уровень грунтовых вод. d. численность домовых воробьев;
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Гость:
Я думаю, что это все-таки с
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