Найдите первый член и разность арифметической прогрессии а) 3, -1, -5, -9,... б) 7, 4, 1, -2,...

Алгебра

Найдите первый член и разность арифметической прогрессии а) 3, -1, -5, -9,... б) 7, 4, 1, -2,...

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