Найдите первый член и разность арифметической прогрессии а) 3, -1, -5, -9,... б) 7, 4, 1, -2,...
Алгебра
Найдите первый член и разность арифметической прогрессии а) 3, -1, -5, -9,... б) 7, 4, 1, -2,...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) a1 = 3; d = a2 - a1 = -1-3=-4; б) a1 = 7; d = a2 - a1 = 4 - 7 = -3
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