Напешите пожалуйста рассках(макс 5 предложений) с местоимениями ( нужно очень много местоимений) буду благодарна

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Напешите пожалуйста рассках(макс 5 предложений) с местоимениями ( нужно очень много местоимений) буду благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она была сегодня неотразима.Её платье было настолько красиво,что ему позавидовали одноклассницы.Это платье стоило не дёшево,но оно того стоило.На вечере она станцевала танго и все ахнули.Какое же оно красивое!
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