На колесе обозрения диаметром 12 м установлены кабинки для пассажиров на одинаков??м расстоянии друг от друга когда кабинка номер 3 находится в самом внизу кабинка номер 11 находится на самом вверху найди длину дуги между креп...

Математика

На колесе обозрения диаметром 12 м установлены кабинки для пассажиров на одинаков??м расстоянии друг от друга когда кабинка номер 3 находится в самом внизу кабинка номер 11 находится на самом вверху найди длину дуги между креплениями двух соседних

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