На колесе обозрения диаметром 12 м установлены кабинки для пассажиров на одинаков??м расстоянии друг от друга когда кабинка номер 3 находится в самом внизу кабинка номер 11 находится на самом вверху найди длину дуги между креп...
Математика
На колесе обозрения диаметром 12 м установлены кабинки для пассажиров на одинаков??м расстоянии друг от друга когда кабинка номер 3 находится в самом внизу кабинка номер 11 находится на самом вверху найди длину дуги между креплениями двух соседних
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём длину окружности: L = πd = 12π Между кабинками №3 и №11 восемь промежутков. Они находятся на диаметрально противоположных сторонах окружности, значит всего на колесе 16 промежутков между кабинками. Длину окружности делим на 16, получится 0,75π, примерно равно 2,35 м
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