Я вас очень прошу 10 предложений на английском с переводом на русский в present simple , ??ожалуйста не с интернета ((( я просто не очень понимаю английский

Английский язык
Я вас очень прошу 10 предложений на английском с переводом на русский в present simple , ??ожалуйста не с интернета ((( я просто не очень понимаю английский
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Автор: Гость
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