Я вас очень прошу 10 предложений на английском с переводом на русский в present simple , ??ожалуйста не с интернета ((( я просто не очень понимаю английский

Английский язык

Я вас очень прошу 10 предложений на английском с переводом на русский в present simple , ??ожалуйста не с интернета ((( я просто не очень понимаю английский

Автор: Гость