ФИЗИКА 8 КЛАСС Какова сила тока в проводнике R2(см рис)? Чему равно напряжение на этом проводнике, если его сопротивление 2 Ом

Физика

ФИЗИКА 8 КЛАСС Какова сила тока в проводнике R2(см рис)? Чему равно напряжение на этом проводнике, если его сопротивление 2 Ом

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