ФИЗИКА 8 КЛАСС Какова сила тока в проводнике R2(см рис)? Чему равно напряжение на этом проводнике, если его сопротивление 2 Ом
Физика
ФИЗИКА 8 КЛАСС Какова сила тока в проводнике R2(см рис)? Чему равно напряжение на этом проводнике, если его сопротивление 2 Ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1=5 Ом, U1=1,8В, R2=2 Ом, U2-? Так как соединение последовательное, то I=I1=I2=U1/R1=1,8/5=0,36 А, U2=I*R2=0,36*2=0,72 В.
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