В одном аквариуме 6 больших и 2 маленьких рыбок на сколько больше больших?
Математика
В одном аквариуме 6 больших и 2 маленьких рыбок на сколько больше больших?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4(р.) ответ:на 4 рыбки больше больших рыбок,чем маленьких
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