Среди каких слоев населения грамотность была наиболее распространена
Обществознание
Среди каких слоев населения грамотность была наиболее распространена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди дворянов, до революции 70% начеления т.е. крестьяне были безграмотными
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