Провідміняти словоспооучення смагляволиці дівчата
Українська мова
Провідміняти словоспооучення смагляволиці дівчата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. смагляволици дивчата р. смагляволицих дивчат д. смагляволицим дивчатам з. смагляволицих дивчат о. смагляволицими дивчатами м. на смагляволицих дивчатах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите. Обозначьте падеж имен сущ. и прил. Подчеркните прилагательные, отвечающи?? на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Укажите словосочетание, в которы...
Математика