Провідміняти словоспооучення смагляволиці дівчата

Українська мова
Провідміняти словоспооучення смагляволиці дівчата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. смагляволици дивчата р. смагляволицих дивчат д. смагляволицим дивчатам з. смагляволицих дивчат о. смагляволицими дивчатами м. на смагляволицих дивчатах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите. Обозначьте падеж имен сущ. и прил. Подчеркните прилагательные, отвечающи?? на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Укажите словосочетание, в которы...
Ответить
Математика
Расположи дроби в порядки возврастания 3/8 1/2 1/8 7/8 5/8 3/4 1/4
Ответить
Математика
78дм2см+2м35см= 5м-2м6см= 4м3см-1м2дм=
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!!ПОЖАЛУЙСТАА!!!!
Ответить
Математика
Вычисли периметр P параллелограмма со сторонами a и b, если: 1) a=7,6 дм и b=24 см; 2) a=1,2 км ?? b=780 м.
Ответить