Пруд зарастает водяными лилиями. На первый день выросла одна лилия, на второй день — две лилии, на третий день — четыре лилии, на четвёртый день — восемь лилий, ... и так на каждый следующий день число лилий удваивалось. Наконе...
Математика
Пруд зарастает водяными лилиями. На первый день выросла одна лилия, на второй день — две лилии, на третий день — четыре лилии, на четвёртый день — восемь лилий, ... и так на каждый следующий день число лилий удваивалось. Наконец, на 26 день пруд зарос полностью. На который день пруд зарос наполовину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240 лилий(цифры(1,2,4)сложить и • на 26 потом умножить на 2 и всё)
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