Пульс у спортсменов -60 ударов в минуту. А у людей, не занимающихся спортом 78- ударов в минуту. Сколько сокращений за 1 час производит сердечная мышца спортсмена? Сколько сокращений производит сердечная мышца человека, не зани...
Математика
Пульс у спортсменов -60 ударов в минуту. А у людей, не занимающихся спортом 78- ударов в минуту. Сколько сокращений за 1 час производит сердечная мышца спортсмена? Сколько сокращений производит сердечная мышца человека, не занимающегося спортом? Сколько сокращений за сутки производит сердечная мышца каждого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 × 60 = 3 600 (сокр.) - за 1 час у спортсменов. 2) 78 × 60 = 4 680 (сокр.) - за 1 час у людей, не занимающихся спортом. 3) 3 600 × 24 = 86 400 (сокр.) - за сутки у спортсменов. 4) 4 680 × 24 = 112 320 (сокр.) - за сутки улюдей, не занимающихся спортом. Ответ: сердечная мышца производит 3 600 сокращений за 1 час у спортсменов, 4 680 сокращений за 1 час у людей, не занимающихся спортом, 86 400 сокращений за сутки у спортсменов, 112 320 сокращений за сутки у людей, не занимающихся спортом.
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