Пусть А длина ребра куба V его объем Задайте формулой зависимость переменной V переменной А Является ли это зависимость функциональной
Математика
Пусть А длина ребра куба V его объем Задайте формулой зависимость переменной V переменной А Является ли это зависимость функциональной
Ответ(ы):
Гость:
ПРИВЕТ ВСЕМ Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ СТАТУС ПЖ ГОВОРИТЕ МНЕ СПАСИБО! И ВАМ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ
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