Путешественник идёт из одного города в другой 10 дней, а другой путешественник тот же путь проходит за 15 дней, Через Сколько дней встретятся путешественники если выйдут одновременно навстречу друг другу из этих городов?
Математика
Путешественник идёт из одного города в другой 10 дней, а другой путешественник тот же путь проходит за 15 дней, Через Сколько дней встретятся путешественники если выйдут одновременно навстречу друг другу из этих городов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(10+15):2=12,5~13;// Ответ: на 13 день они встретятся
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