Путешественник идёт из одного города в другой 10 дней, а другой путешественник тот же путь проходит за 15 дней, Через Сколько дней встретятся путешественники если выйдут одновременно навстречу друг другу из этих городов?

Математика

Путешественник идёт из одного города в другой 10 дней, а другой путешественник тот же путь проходит за 15 дней, Через Сколько дней встретятся путешественники если выйдут одновременно навстречу друг другу из этих городов?

Автор: Гость