Пж надо написать сочинение :что такое красота? пж помогите!

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Красота – это понятие неоднозначное и каждый человек видит ее в чем-то своем. Для кого-то красота – это окружающая его природа: реки, горы, леса, миловидные пейзажи, восход солнца или закат. Кто-то красоту видит в человеке – стройное здоровое тело, правильные черты лица, румянец, большие глаза или определенный цвет волос. Для меня же: красота – это что-то более высокое, что не осязается зрением, а ощущается душой. Никогда не могу назвать красивым то, что несет в себе зло или недобрые намерения. Многие восхищаются инкрустированным драгоценными камнями оружием, а для меня оно никогда не будет прекрасным, поскольку несет в себе смерть. Аналогично и с человеком: он может обладать великолепными и правильными по всем меркам моды чертами лица, безупречной внешностью и иметь превосходный стиль, но если его помыслы наполнены негативом, он никогда не будет восприниматься мной как красивый. Вывод очевиден, красота, в моем понимании, – это добро, искренность, сочувствие и умение поддержать. Я люблю и природу: свежий воздух, зеленые луга, высокие густые леса и цветущие весной сады. Но самыми красивыми местами для меня являются те, где я могу полноценно отдохнуть душой, где мое сердце спокойно, а глаза радуются тому, что видят. Стоит уточнить, что красота находится не в чем-то глобальном, а в мелочах – в цветке, что первым расцвел весной, в маленьком котенке, который едва успел открыть глаза, в ароматном только испеченном хлебе, в улыбке близкого человека, в глазах счастливой матери, в добрых делах. Чаще всего, утопая в круговороте повседневных забот, человек не замечает красоты вокруг себя и, следуя надиктованным телевидением стереотипам, наивно полагает, что красота – это набор параметров и цифр. Удивительно, но ко всему, что существует в мире, человек имеет некие требования, и если что-то не соответствует определенным параметрам, его не считают уникальным, называют неправильным. Но разве не прекрасно то, что кто-то или что-то отклонено от стандартов? Разве некрасив рыжий человек с веснушками? Неужели можно считать некрасивым парня невысокого роста или девушку с немного нестандартными формами? Почему людей, которые не имеют материальной возможности одеваться модно, также называют некрасивыми? Красота же не в одежке, не в цвете волос, не в фигуре, росте, весе и прочем, красота намного глубже – в поведении, в поступках, в блеске в глазах, в аккуратности, в умении ладить с самим собой и целым миром