Пж побыстрей замените словосочетание сущ плюс прил. произведите обратную замену
Русский язык
Пж побыстрей замените словосочетание сущ плюс прил. произведите обратную замену
Ответ(ы) на вопрос:
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Солнечные лучи, лесная опушка, городские жители, классное собрание, школьная библеотека, лесные обитатели, сельский житель, водная струя,,книжная обложка
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