Вопрос составит в том: у нас есть школа в школе 11 классов по 3 уч. в каждом первом классе по 25 уч. в каждом втором по 30 уч. а в каждом третьем по 28 уч. А на каждый класс по 3 учителя. Сколько всего человек?

Математика

Вопрос составит в том: у нас есть школа в школе 11 классов по 3 уч. в каждом первом классе по 25 уч. в каждом втором по 30 уч. а в каждом третьем по 28 уч. А на каждый класс по 3 учителя. Сколько всего человек?

Автор: Гость