Вопрос составит в том: у нас есть школа в школе 11 классов по 3 уч. в каждом первом классе по 25 уч. в каждом втором по 30 уч. а в каждом третьем по 28 уч. А на каждый класс по 3 учителя. Сколько всего человек?

Математика
Вопрос составит в том: у нас есть школа в школе 11 классов по 3 уч. в каждом первом классе по 25 уч. в каждом втором по 30 уч. а в каждом третьем по 28 уч. А на каждый класс по 3 учителя. Сколько всего человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x3+25x3+28x3+30x3=9+75+90+84=249
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