Найдите корни квадратного трехчлена
Математика
Найдите корни квадратного трехчлена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:1)0,5 и -6))))))))))))))))))))))))) D=121-4*2*(-6)=169 x1=-11-13/4=-6 x2=-11+13=0,5 7x^2+26x+27 D=676-4*7*27=-80 B1 D=16-4*(-1)*12=64 x1=4-8/-2=2 x2=4+8/-2=-24
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