Почему желудок сам себя не переваривает??? Спасибо)
Биология
Почему желудок сам себя не переваривает??? Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стенки желудка не дают это сделать
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