Сравните температуры плавления твердой ртути и твердого спирта.у какова из этих веществ температура плавления выше?
Физика
Сравните температуры плавления твердой ртути и твердого спирта.у какова из этих веществ температура плавления выше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Агрегатное состояние не влияет на температуру плавления. tплав.рт = -39 C > tплав.сп. = -114 C
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