Когда родился Александр Невский

Окружающий мир
Когда родился Александр Невский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 мая 1221 года.........
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