Подберите синомы слова уповай

Литература
Подберите синомы слова уповай
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Надейся (((((((((((((()))))
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