Здраствуйте решите пожалуйста пример :Длина бобслейной трассы 2310.Спортсмены совершили спуск за 70 секунд.Найдите скорость бобслейных саней в м\с пожалуйста отзовитесь!

Математика
Здраствуйте решите пожалуйста пример :Длина бобслейной трассы 2310.Спортсмены совершили спуск за 70 секунд.Найдите скорость бобслейных саней в м\с пожалуйста отзовитесь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T - время, S - расстояние, V - Скорость, Чтобы найти Скорость нужно Расстояние разделить на Время ( S : t), то есть: 2310 : 70 = 33 ( м/с) Ответ: 33 м/с.
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