Здраствуйте решите пожалуйста пример :Длина бобслейной трассы 2310.Спортсмены совершили спуск за 70 секунд.Найдите скорость бобслейных саней в м\с пожалуйста отзовитесь!
Математика
Здраствуйте решите пожалуйста пример :Длина бобслейной трассы 2310.Спортсмены совершили спуск за 70 секунд.Найдите скорость бобслейных саней в м\с пожалуйста отзовитесь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T - время, S - расстояние, V - Скорость, Чтобы найти Скорость нужно Расстояние разделить на Время ( S : t), то есть: 2310 : 70 = 33 ( м/с) Ответ: 33 м/с.
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