На рисунке 36 показано,как можпно прочитать слово МАРШРУТ.подсчитпйте число споса??ов которыми можно прочитать это слово

Математика
На рисунке 36 показано,как можпно прочитать слово МАРШРУТ.подсчитпйте число споса??ов которыми можно прочитать это слово
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марш-рут Мар-шрут Маршрут 3?
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