На рисунке 36 показано,как можпно прочитать слово МАРШРУТ.подсчитпйте число споса??ов которыми можно прочитать это слово

Математика

На рисунке 36 показано,как можпно прочитать слово МАРШРУТ.подсчитпйте число споса??ов которыми можно прочитать это слово

Автор: Гость