ДАЮ 50 баллов заполните таблицу "славяне в раннем средневековье" 1 столбик-название народа 2 столбик-происхождения 3 столбик- места расселения 4 столбик- чьими предками являются

Информатика
ДАЮ 50 баллов заполните таблицу "славяне в раннем средневековье" 1 столбик-название народа 2 столбик-происхождения 3 столбик- места расселения 4 столбик- чьими предками являются
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Гость:
Славяни являются предками финно угорских и балтийских славян
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