Выпешите отдельно названия веществ и названия тел из приведённго перечня медь мо??ета стекло стакан ваза керамека проволка алюминий воспользуйтесь подсказкой к названию тел существительномк можно подобрать относительное прилага...

Химия

Выпешите отдельно названия веществ и названия тел из приведённго перечня медь мо??ета стекло стакан ваза керамека проволка алюминий воспользуйтесь подсказкой к названию тел существительномк можно подобрать относительное прилагательной образование от названия вещества например железо и гвоздь железный гвоздь помгите

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