Выпешите отдельно названия веществ и названия тел из приведённго перечня медь мо??ета стекло стакан ваза керамека проволка алюминий воспользуйтесь подсказкой к названию тел существительномк можно подобрать относительное прилага...

Химия
Выпешите отдельно названия веществ и названия тел из приведённго перечня медь мо??ета стекло стакан ваза керамека проволка алюминий воспользуйтесь подсказкой к названию тел существительномк можно подобрать относительное прилагательной образование от названия вещества например железо и гвоздь железный гвоздь помгите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медная(вещество) монета(тело) Стеклянный(вещество) стакан(тело) Керамическая(вещество) ваза(тело) Алюминиевая(вещество) проволка(тело)
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