Решите задачу. На пути из пункта А в пункт В велосипедист ехал 3 часа. На обратном п??ти это же расстояние он проехал за 2 часа. Какая средняя скорость, если расстояние было 60 км? В заранее спасибо
Физика
Решите задачу. На пути из пункта А в пункт В велосипедист ехал 3 часа. На обратном п??ти это же расстояние он проехал за 2 часа. Какая средняя скорость, если расстояние было 60 км? В заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак: сначала он проехал расстояние в 60 км за 3 часа, после - за два. Прибавляем общее время и расстояние, которое он преодолел. Как мы помним, формула ср. скорости такова: Vср=S:t. S (расстояние) = 60*2=120 км t (время) = 3+2=5 ч V ср = 120/5= 24 км Такова средняя скорость велосипедиста.
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