Решите задачу. На пути из пункта А в пункт В велосипедист ехал 3 часа. На обратном п??ти это же расстояние он проехал за 2 часа. Какая средняя скорость, если расстояние было 60 км? В заранее спасибо

Физика

Решите задачу. На пути из пункта А в пункт В велосипедист ехал 3 часа. На обратном п??ти это же расстояние он проехал за 2 часа. Какая средняя скорость, если расстояние было 60 км? В заранее спасибо

Автор: Гость