С первой яблони собрали 36 кг яблок,со 2-на 17 кг меньше,а с 3- в 2 раза больше,чем со 2 яблони.Сколько килограммов яблок собрали с третей яблони?
Математика
С первой яблони собрали 36 кг яблок,со 2-на 17 кг меньше,а с 3- в 2 раза больше,чем со 2 яблони.Сколько килограммов яблок собрали с третей яблони?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36-17=19 кг со 2 яблони 19×2=38 ответ:38 кг собрали с третей яблони
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71 Кб=... Байт 13 Гб=...Кбайт 759 Мб=...Кбайт 5120 Бит=...Кбайт 70154592 Байт=...Мбайт 62 Гб...Мб Вместе с решением пожалуйста
Математика