С первой яблони собрали 36 кг яблок,со 2-на 17 кг меньше,а с 3- в 2 раза больше,чем со 2 яблони.Сколько килограммов яблок собрали с третей яблони?

Математика

С первой яблони собрали 36 кг яблок,со 2-на 17 кг меньше,а с 3- в 2 раза больше,чем со 2 яблони.Сколько килограммов яблок собрали с третей яблони?

Автор: Гость