71 Кб=... Байт 13 Гб=...Кбайт 759 Мб=...Кбайт 5120 Бит=...Кбайт 70154592 Байт=...Мбайт 62 Гб...Мб Вместе с решением пожалуйста

Информатика
71 Кб=... Байт 13 Гб=...Кбайт 759 Мб=...Кбайт 5120 Бит=...Кбайт 70154592 Байт=...Мбайт 62 Гб...Мб Вместе с решением пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13гб=13*100000=1300000Кбайт 759Мб=759*100=75900Кбайт 5120Бит=5120/10=0,512Кбайт 750154592Байт=750154592*100=75,0154592Мбайт 62Гб=62*100000=6200000мб
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