Вторжение кочевников - гунов из глубин Азии 4-6 веках к чему привело?
История
Вторжение кочевников - гунов из глубин Азии 4-6 веках к чему привело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К распаду Римской Империи, сожжению Рима, образованию варварских королевств.
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