Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день,а другую по 80 литров мо??ока в день. сколько литров молока израсходовали за 2 недели,если столовая работала 5 дней?6 дней? 2 вариант
Математика
Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день,а другую по 80 литров мо??ока в день. сколько литров молока израсходовали за 2 недели,если столовая работала 5 дней?6 дней? 2 вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1)(70+80)*5=750(л) - израсходовала за 2 недели если работала 5 дней. 2 способ (70+80)*6=900(л) - израсходовала за 2 недели если работала 6 дней. Вот и все удачи!
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