Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день,а другую по 80 литров мо??ока в день. сколько литров молока израсходовали за 2 недели,если столовая работала 5 дней?6 дней? 2 вариант

Математика

Столовая расходовала одну неделю по 70 литров молока в день,а другую по 80 литров мо??ока в день. сколько литров молока израсходовали за 2 недели,если столовая работала 5 дней?6 дней? 2 вариант

Автор: Гость