Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой-стихотворения "Горсть земли" и "Вальс". Какими фрагментами музыки Ф.Шопена можно озвучить эту композицию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! В заранее ог...

Музыка

Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой-стихотворения "Горсть земли" и "Вальс". Какими фрагментами музыки Ф.Шопена можно озвучить эту композицию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! В заранее огромное спасибо!

Автор: Гость