Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой-стихотворения "Горсть земли" и "Вальс". Какими фрагментами музыки Ф.Шопена можно озвучить эту композицию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! В заранее ог...

Музыка
Представь себя режиссером музыкально-литературной композиции, в основе которой-стихотворения "Горсть земли" и "Вальс". Какими фрагментами музыки Ф.Шопена можно озвучить эту композицию? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО! В заранее огромное спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нактюрн первый 2. Сочинение 7 опус 28 3. Так же я думаю-его вальс :) Надеюсь, что помогла
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