What's the English for: красный велосипед,новый баскетбольный мяч,синий шлем,цифровой фото??ппарат,американские дети,говорить по французки,две новые сумки, три женщины из Японии,новые часы,сто почтовых марок,итальянский шарф?

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What's the English for: красный велосипед,новый баскетбольный мяч,синий шлем,цифровой фото??ппарат,американские дети,говорить по французки,две новые сумки, три женщины из Японии,новые часы,сто почтовых марок,итальянский шарф?

Автор: Гость