What's the English for: красный велосипед,новый баскетбольный мяч,синий шлем,цифровой фото??ппарат,американские дети,говорить по французки,две новые сумки, три женщины из Японии,новые часы,сто почтовых марок,итальянский шарф?
Английский язык
What's the English for: красный велосипед,новый баскетбольный мяч,синий шлем,цифровой фото??ппарат,американские дети,говорить по французки,две новые сумки, три женщины из Японии,новые часы,сто почтовых марок,итальянский шарф?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red bicycle , a new basketball , blue helmet, digital camera, american children, speak french, two new bags, three women from Japan, a new watch, a hundred stamps, italian scarf
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Математика
Для варенья из малины на 3 части ягод надо брать 2 части сахара сколько сахара надо взять на 9 кг ягод? Ребят быстрее
Українська мова