What's the English for: красный велосипед,новый баскетбольный мяч,синий шлем,цифровой фото??ппарат,американские дети,говорить по французки,две новые сумки, три женщины из Японии,новые часы,сто почтовых марок,итальянский шарф?

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What's the English for: красный велосипед,новый баскетбольный мяч,синий шлем,цифровой фото??ппарат,американские дети,говорить по французки,две новые сумки, три женщины из Японии,новые часы,сто почтовых марок,итальянский шарф?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Red bicycle , a new basketball , blue helmet, digital camera, american children, speak french, two new bags, three women from Japan, a new watch, a hundred stamps, italian scarf
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