Складіть діалог за схемою А: -П. -П,-а. -П! -П!-а.

Українська мова
Складіть діалог за схемою А: -П. -П,-а. -П! -П!-а.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Послухайте підслухану розмову вранці.  -    Доброго ранку, синочку! Ти вже встав? -    Встав, встав, А тобі що? -    Відчепись. -    Як тобі спалося? Що снилося? -    Ну чого причепилася з самого ранку? -    Дай спокій! Я ще маю час. Не спішу. -    Та я ж нічого, мій хороший! Іди ж , синочку снідати.
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