Складіть діалог за схемою А: -П. -П,-а. -П! -П!-а.
Українська мова
Складіть діалог за схемою А: -П. -П,-а. -П! -П!-а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послухайте підслухану розмову вранці. - Доброго ранку, синочку! Ти вже встав? - Встав, встав, А тобі що? - Відчепись. - Як тобі спалося? Що снилося? - Ну чого причепилася з самого ранку? - Дай спокій! Я ще маю час. Не спішу. - Та я ж нічого, мій хороший! Іди ж , синочку снідати.
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