Придумать конец сказки лисичка сестричка и серый волк

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Придумать конец сказки лисичка сестричка и серый волк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили себе дед да баба. Дед и говорит бабе: — Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, поеду за рыбой. Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит; лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге.Дед слез с воза, подошёл, а лисичка не ворохнется, лежит как мёртвая. — Вот славная находка! Будет моей старухе воротник на шубу.Взял дед лису и положил на воз, а сам пошёл впереди. А лисица улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по рыбке да по рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама потихоньку ушла. Дел приехал домой и зовёт бабу: — Ну, старуха, знатный воротник привёз тебе на шубу! Подошла баба к возу: нет на возу ни воротника, ни рыбы. И начала она старика ругать: — Ах ты, старый хрен, такой-сякой, ещё вздумал меня обманывать! Тут дед смекнул, что лисица-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да что ты будешь делать! А лисица тем временем собрала на дороге всю рыбу в кучку, села и ест. Приходит к ней волк: — Здравствуй, кумушка, хлеб да соль… — Я ем — свой, а ты подальше стой. — Дай мне рыбки. — Налови сам, да и ешь. — Да я не умею. — Эка! Ведь я же наловила. Ты, куманёк, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала и велика, ловись, рыбка, и мала и велика!» Так рыба тебя сама за хвост будет хватать. Как подольше посидишь, так больше наудишь. Пошёл волк на реку, опустил хвост в прорубь, сидит и приговаривает: — Ловись, рыбка, и мала и велика. Ловись, рыбка, и мала и велика. А лисица ходит около волка и приговаривает: — Ясни, ясни на небе звёзды,Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! Волк спрашивает лису: — Что ты, кума, всё говоришь? — А я тебе помогаю, рыбку на хвост нагоняю. А сама опять: — Ясни, ясни на небе звёзды, Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! Сидел волк целую ночь у проруби. Хвост у него и приморозило. Под утро хотел подняться — не тут-то было. Он и думает: «Эка, сколько рыбы привалило — и не вытащить!» В это время идёт баба с вёдрами за водой. Увидела волка и закричала: — Волк, волк! Бейте его! Волк — туда-сюда, не может вытащить хвост. Баба бросила вёдра и давай его бить коромыслом. Била, била, волк рвался, рвался, оторвал себе хвост и пустился наутёк. «Хорошо же, — думает, — ужо я отплачу тебе, кума!» А лисичка забралась в избу, где жила эта баба, наелась из квашни теста, голову себе тестом вымазала, выбежала на дорогу, упала и лежит — стонет. Волк ей навстречу: — Так вот как ты учишь, кума, рыбу ловить! Смотри, меня всего исколотили… Лиса ему говорит: — Эх, куманёк! У тебя хвоста нет, зато голова цела, а мне голову разбили: смотри — мозг выступил, насилу плетусь. — И то правда, — говорит ей волк. — Где тебе, кума, идти, садись на меня, я тебя довезу. Села лисица волку на спину. Он её и повёз.Вот лисица едет на волке и потихоньку поёт: — Битый небитого везёт, Битый небитого везёт! — Ты чего, кума, всё говоришь?… — Я, куманёк, твою боль заговариваю. И сама опять: — Битый небитого везёт. Битый небитого везёт!

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