Словосочетание,в котором слово план является главным: А)составить план В)годовой план С)начало плана D)изучить план Е)середина плана

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Словосочетание,в котором слово план является главным: А)составить план В)годовой план С)начало плана D)изучить план Е)середина плана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) годовой план  план (какой?) годовой - согласование 
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