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Выделить корень слова ковёр
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Выделить корень слова ковёр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковёр это и есть корень
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