Аргументы ЗА и ПРОТИВ с теми кто считает что самостоятельность это хорошо

Гость: Гость:

Самостоятельность. ЗА - -Способность делать что либо самим -В некоторой части независимость -Хорошая черта человека, которая изначально не у всех ПРОТИВ - -Вероятность большей "самоуверенности" -Желание делать что либо самим растёт. -Переусердие.