Аргументы ЗА и ПРОТИВ с теми кто считает что самостоятельность это хорошо

Обществознание
Аргументы ЗА и ПРОТИВ с теми кто считает что самостоятельность это хорошо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самостоятельность. ЗА - -Способность делать что либо самим -В некоторой части независимость -Хорошая черта человека, которая изначально не у всех ПРОТИВ - -Вероятность большей "самоуверенности" -Желание делать что либо самим растёт. -Переусердие.
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