Напишите сочинение краски осень из 2-3 сложных
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Напишите сочинение краски осень из 2-3 сложных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Об осени часто говорят: художник-осень. Всего за несколько дней осень: "перекрашивает" пейзаж. Раньше лес был зеленым, но пришла осень и изменила зеленый на множество цветов и оттенков. Каждая порода дерева окрасилась в свой цвет. Некоторые деревья становятся лимонно-желтыми, а некоторые - оранжевыми. Есть такие, которые окрашиваются в густой темно-желтый цвет, он называется охра. Попадаются и оттенки красного: багровый, малиновый, темно-красный. Коричневый всех тонов также присутствует в палитре осени-художника.
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