7×c=35 реши уравнение
Математика
7×c=35 реши уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=35:7 х=5 Всеееееееееееее
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