Получить двумя возможными способами (из дигалогеналкана и из ароматического углеводорода) метилциклогексан.
Химия
Получить двумя возможными способами (из дигалогеналкана и из ароматического углеводорода) метилциклогексан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метилциклогесан из ароматического углеводорода мы можем получить реакцией гидрирования метилбензола(толуола) C6H6-CH3 + 3H2 --> C6H11-CH3 Метилциклогесан из дигалогеналкана мы можем получить действием активного металла на него. CH2(Br)-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(Br)-CH3 + Mg --> C6H11-CH3 + MgBr2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Подчеркните как члены предложений . 1)Она поднимет охотника с постели, поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный...