Получить двумя возможными способами (из дигалогеналкана и из ароматического углеводорода) метилциклогексан.

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Метилциклогесан из ароматического углеводорода мы можем получить реакцией гидрирования метилбензола(толуола) C6H6-CH3 + 3H2 --> C6H11-CH3 Метилциклогесан из дигалогеналкана мы можем получить действием активного металла на него. CH2(Br)-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(Br)-CH3 + Mg --> C6H11-CH3 + MgBr2