Подчеркните как члены предложений . 1)Она поднимет охотника с постели, поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на одной ноге. 2)Песня зачаровывает его, пес...

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Подчеркните как члены предложений . 1)Она поднимет охотника с постели, поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на одной ноге. 2)Песня зачаровывает его, песня командует им: он пленник песни, пока она не окончена.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она- подл. выраженное местоимением, поднимет,поведёт,прыгает,шагает, замирает - однородные сказуемые. с постели, охотник, лес на ноге- дополнение. в черный настороженный, околдованный заведённый одной - определения. Песня- подлеж. Зачаровывает - сказ. Песня- подл. командует- сказ. он- допл. пленник- сказ. ( не уверен) песни - допл. она - допл. не окончена -допл.
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