Подчеркните как члены предложений . 1)Она поднимет охотника с постели, поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на одной ноге. 2)Песня зачаровывает его, пес...

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Подчеркните как члены предложений . 1)Она поднимет охотника с постели, поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на одной ноге. 2)Песня зачаровывает его, песня командует им: он пленник песни, пока она не окончена.

Автор: Гость