Чем занимались женщины в древней индии

Гость: Гость:

Женщины в Древней Индии Считается, что женщины пользуются равными правами с мужчинами во всех областях социальной жизни древней Индии. В начале ведического периода женщины получили образование, мы видим подтверждение этому в работах грамматиков, таких как Патанджали и Катьяяна. Женщины выходили замуж в более зрелом возрасте и также были свободны в выборе своих мужей. Писания, такие как Риг Веда и Упанишады говорят о многих женщинах мудрецах и провидцах, в частности, о Гарги и Майтрейе. Есть несколько царств в древней Индии, которая имели обычаи, такие как nagarvadhu (невесты города). Согласно этому обычаю девушки соревновались, чтобы выиграть престижный титул нагарвадху, наиболее известным примером нагарвадху была Амрапали. Женщины в этот период имеют более высокое положение, чем их коллеги-мужчины, поскольку они действительно рассматриваются как Дурга и Парвати. Существовала специальная церемония повязывания шнура в честь их заслуга, вообще женщины древней Индии имели право на ношение священного шнура свой варны наравне с мужчинами. Позже этот обряд был заменен детским браком, что провоцируется многими священными текстами, в частности законами Ману. Согласно историческим данным, детские браки начинают происходить с начала шестого века. После вторжения мусульман положение женщин ухудшилось. Девушек, точнее девочек выдавали замуж во младенчестве и отправляли в дом мужа, когда они достигли половой зрелости. Девушкам было разрешено получать образование. Хотя многие общины джайнов допускали женщин к образованию это была капля в море.