Какую роль в расположении русских городов и в народной планировки играла конфигу??ация речной сети

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Поселения человека вообще характеризуются тем, что они возникали в непосредственной близости источника пресной воды - ручьев и рек. И это естественно: вода используется в пищу и для ирригации, не будем забывать, что быт примитивных людей базировался на собирательстве - т.е. источники пресной воды для них были источником пищи, ведь там была рыба, и такая вода привлекала других животных в качестве водопоя, да и растительность вдоль рек и ручьев сочнее, и интенсивнее. Дальше больше - чем крупнее было поселение людей, тем больше воды им требовалось, т.е. тем крупнее должен был быть источник воды. Таким образом, только города построенные на на более или менее крупных реках могли выжить и вырасти. С развитием общества, когда возникла необходимость в обороне, люди обнаружили, что крупная река может быть непреодолимым препятствием для врага, т.е.города было выгодно строить при слиянии рек, в местах, где река петляет или делится на рукава или на бысоком берегу. С возникновением государства на первый план выходит экономическая функция города - т.е. его расположение на пересечении торговых путей, у источника каких-либо ресурсов, уникальное месторасположение относительно какого-либо пункта, значительного для экономической деятельности людей. Большинство русских городов возникли именно в этот период - относительно Киева в центре территорий, являвшихся поставщиком меха и продуктов пчеловодства, на пересечении 3 главных торговых путей Восточной Европы: Балтийское море - Средняя Азия, Балтийское море- Черное море и Средняя Азия - Западная Европа. Понятно, что Днепр, его притоки и близость к другим речным и морским бассейнам сыграли ключевую роль в возникновении Киевской Руси. Все остальные ключевые города Руси возникали именно относительно этих торговых маршрутов,вот список городов, упомянутых в письменных источниках 9-10 вв.: Новгород - на Волхове, Изборск - на Городищенском озере, Полоцк - на Полоте(приток Зап.Двины), Муром - на Оке, Ростов - на озере Неро (бассейн Волги), Ладога - на Волхове, Белоозеро - на Белом озере (бассейн Волги), Смоленск - на Днепре, Любеч - на Днепре, Переяславль - на Трубеже (приток Днепра), Псков - на Пскове(приток Великой бассейна Нарвы), Чернигов - на Стрижени (приток Десны бассейна Днепра), Вышгород - на Днепре, Искоростень - на реке Уж (приток Припяти, бассейн Днепра), Витебск - на Витьбе (приток Зап.Двины), Вручин - на Норине (приток Припяти, бассейн Днепра), Туров - у слияния Язды и Струмени (притоков Припяти, бассейн Днепра), Перемышль - на реке Сан (приток Вислы), Владимир-Волынский (Ладомир) - на Луге (приток Зап.Буга, бассейн Вислы), Васильков - на Стугне (приток Днепра), Владимир -Залесский - на Клязьме (приток Оки), Белгород - на Днестре, Суздаль - на Каменке (приток Нерли, бассейн Волги).