Сочинение на тему Церковь Покрова на Нерли По плану :1 храм Покрова на Нерли - вел??чавый памятник древней архитектуры 2 Белая лебёдушка русской архитектуры а ) Общее впечятления б ) Место расположения в ) архитектурн...

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Церковь Покрова на Нерли – это величайший памятник архитектуры. Много художников изображали на своих картинах этот храм, он является одним из поэтических памятников древнерусского архитектуростроения. Церковь расположена в живописном месте на берегу реки Нерль, недалеко от Боголюбова. Церковь построена на возвышении между рекой и озером. Архитектурный памятник украшен резьбой. Церковь была построена в 1165 году в честь Андрея Боголюбского. Эту церковь запечатлел на картине талантливый русский живописец – Сергей Герасимов. В основном, он уделял внимание пейзажам. Картина «Церковь Покрова на Нерли» активизирует у зрителя позитивные эмоции. Каждый человек по-своему свят. Смотря на храм, задумываешься о жизненных ценностях. На картине церковь является центром небольшой Вселенной. Окружающая природа великолепна, подчеркивает изящество и утонченность храма, который был построен рукой человека. На картине церковь изображена в летний солнечный день. Расположение храма в центре выбрано не случайно – для обращения внимания на памятник. Церковь построена из белого камня, имеет изящные формы. Бескрайние российские просторы радуют глаз. Храм стоит на холме, как царственный страж, обративший свою верхнюю часть в небеса с пушисто-белоснежными облаками. Они очаровывают своими формами и очертаниями. Освещает сооружения очень яркое солнце, купол сверкает, переливаясь оттенками золотых и синих цветов. Церковь сильно выделяется из окружающей нас на картине зелени деревьев и синего неба. Угол написания картины не подходит – отражение в воде храма слабо заметно. Река Нерль опоясывает землю с храмом и несет свои воды, лодка покачивается, хотя этого заметить невозможно – это представляет воображение. На берегу, противоположном от храма гуляет женщина с ребенком. За памятником просматриваются поля и луга. Могучие и пушистые деревья, стоящие возле храма такие же высокие, как и он. Так и хочется залезть на колокольню и посмотреть на родные русские просторы. От картины Сергея Герасимова веет спокойствием и умиротворением. Тихая, но смотрится гордо, чувствуется величественность, а также одновременно простота и недоступность.