Срочно!!!!! плиз! буду очень благодарен. номер 165

Русский язык
Срочно!!!!! плиз! буду очень благодарен. номер 165
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только что из-за поворота дороги показалось(сказуемое) море(подлежащее).Оно было чистым и спокойным, а небольшие волны(подлежащее) искрились(сказуемое) при ярком солнце. В лунную ночь море(подлежащее) серебрилось(сказуемое) и переливалось(сказуемое) то тёмно-синим, то серебристым цветом. Во время бури море(подлежащее) обычно рокотало(сказуемое) и чернело(сказуемое), ревело(сказуемое) и волновалось(сказуемое), пугая и чаруя одновременно.
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