Срочно!!!!! плиз! буду очень благодарен. номер 165

Гость: Гость:

Только что из-за поворота дороги показалось(сказуемое) море(подлежащее).Оно было чистым и спокойным, а небольшие волны(подлежащее) искрились(сказуемое) при ярком солнце. В лунную ночь море(подлежащее) серебрилось(сказуемое) и переливалось(сказуемое) то тёмно-синим, то серебристым цветом. Во время бури море(подлежащее) обычно рокотало(сказуемое) и чернело(сказуемое), ревело(сказуемое) и волновалось(сказуемое), пугая и чаруя одновременно.